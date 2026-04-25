    عربي وإقليمي

    وزير الخارجية الإيراني في باكستان يشكر جهودها ويوضح آخر وجهات النظر الايرانية

      اجرى وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي في اسلام آباد محادثات مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير.
      وافادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ان اللقاء تمحور حول تبادل الآراء والتباحث بشأن آخر المستجدات المتعلقة بوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب العدوانية التي يشنها التحالف الأمريكي والكيان الصهيوني ضد إيران، بالإضافة إلى التعاون لتعزيز السلام والاستقرار في منطقة غرب آسيا.

      وخلال هذا اللقاء، أعرب وزير الخارجية الإيراني عن تقديره للمساعي الحميدة والجهود القيمة التي تبذلها الحكومة الباكستانية، وخاصة المارشال عاصم منير، لإرساء وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، موضحاً وجهات النظر والاعتبارات الإيرانية في هذا الشأن.

      من جانبه، أعرب منير عن شكره لثقة إيران في باكستان كدولة جارة ومسلمة للمساعدة في دفع العملية الدبلوماسية قدماً، مؤكداً استعداد بلاده لمواصلة جهود الوساطة الباكستانية حتى يتم تحقيق النتيجة المرجوة.

      عراقجي يلتقي قائد الجيش الباكستاني في إسلام آباد

      عراقجي في إسلام آباد لبحث إنهاء الحرب: لا لقاء مع واشنطن في باكستان

      إيران: لا لقاءات مخطط لها مع الولايات المتحدة في زيارة عراقتشي لإسلام أباد

