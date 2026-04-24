بلدية صيدا تسلّمت مساعدات عينية من اليونيفيل

تسلّمت بلدية صيدا مساعدات عينية مقدمة من قوات الأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل)، بمبادرة من رئيس بعثة اليونيفيل وقائد القوة اللواء الركن ديوداتو أبانيارا، وتنسيق ميداني من العقيد نيكولا كاستيلي من الجيش الإيطالي.

جرت عملية تسلّم المساعدات في ملعب صيدا البلدي، حيث كان في استقبال الوفد الأممي والإيطالي نائب رئيس البلدية أحمد عكرة ومديرة خلية إدارة مخاطر الكوارث والأزمات وفاء شعيب، في حضور فريق العمل والمتطوعين في البلدية.

واعلن المكتب الاعلامي في البلدية، ان هذه الخطوة تأتي استكمالاً لرسالة اليونيفيل الإنسانية في دعم المجتمعات المضيفة، بخاصة في ظل الأعباء الكبيرة التي تتحملها المدينة جراء استضافة أعداد ضخمة من النازحين، وتتضمن المساعدات مواد أساسية تساهم في تغطية احتياجات مراكز الإيواء وتخفيف المعاناة عن كاهل العائلات المتضررة.

وللمناسبة شكر عكرة باسم البلدية كلا من اللواء الركن أبانيارا والعقيد كاستيلي، وأكد “عمق العلاقة الإنسانية التي تربط المدينة بالقوات الدولية”، وقال:”نثّمن عالياً هذه المبادرة الإنسانية التي تعكس التزام اليونيفيل والجيش الإيطالي الصديق بالوقوف إلى جانب الشعب اللبناني في محنته”، لافتا الى ان “هذه المساعدات ليست مجرد مواد عينية، بل رسالة تضامن دولي تدعم صمود أهلنا في مراكز الإيواء، وتأتي في وقت تشتد فيه الحاجة لتضافر كل الجهود الدولية والمحلية لتجاوز هذه الأزمة”.

وتأتي هذه المساعدات ضمن سلسلة من التحركات التنسيقية التي تقوم بها بلدية صيدا مع مختلف الجهات الدولية والمانحة، لضمان استدامة الخدمات الإغاثية في المدينة.

المصدر: الوكالة الوطنية