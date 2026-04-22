دراسة | دعوى جماعية في ديربورن لمقاضاة الحكومة الأمريكية تفتح اختبارًا قانونيًا وسياسيًا غير مسبوق

أُعلن في مدينة ديربورن الأميركية عن رفع دعوى جماعية ضد الحكومة الأميركية، في خطوة تُعدّ تطورًا نوعيًا في مسار استخدام القضاء كأداة مساءلة عابرة للحدود، حيث تتجاوز القضية إطارها القانوني لتلامس أبعادًا سياسية تتعلق بطبيعة العلاقة بين الدولة ومواطنيها في سياق السياسات الخارجية.

ويأتي هذا التحرك في سياق تصاعد لجوء الجاليات المتضررة إلى القضاء الأميركي لمواجهة تداعيات السياسات الخارجية، بالتوازي مع تنامي ما يُعرف بـ”التقاضي الاستراتيجي” كوسيلة ضغط سياسي، ونقل النزاعات من المجالين العسكري والدبلوماسي إلى الإطار القانوني.

وتستند الدعوى إلى آليات التقاضي الجماعي التي تتيح لعدد كبير من المتضررين توحيد مطالبهم ضمن قضية واحدة، ما يمنحها وزنًا سياسيًا وإعلاميًا، إلا أنها تواجه تحديًا أساسيًا يتمثل في مبدأ الحصانة السيادية، الذي يحمي الدولة من الملاحقة القضائية إلا ضمن استثناءات محددة.

وبحسب المعطيات، قد تعتمد الدعوى على عدد من القوانين الأميركية، من بينها قانون المطالبات الفدرالية (Federal Tort Claims Act)، وقانون الضرر للأجانب (Alien Tort Statute)، وقانون حماية ضحايا التعذيب (Torture Victim Protection Act)، رغم أن الاجتهاد القضائي في الولايات المتحدة يميل في السنوات الأخيرة إلى تقييد نطاق هذه القوانين، خصوصًا في القضايا المرتبطة بالأفعال خارج الحدود وبالأمن القومي.

كما تبرز عقبة إضافية تتمثل في ما يُعرف بـ”نظرية السؤال السياسي”، التي قد تدفع المحاكم إلى الامتناع عن النظر في القضايا المرتبطة مباشرة بالسياسة الخارجية والقرارات العسكرية، باعتبارها من صلاحيات السلطة التنفيذية.

وعلى الصعيد السياسي، يكتسب اختيار ديربورن بعدًا رمزيًا، نظرًا لاحتضانها واحدة من أكبر الجاليات العربية في الولايات المتحدة، ما يعزز من احتمالات تحويل القضية إلى منصة ضغط سياسي وانتخابي، لا سيما في ولاية ميشيغن. كما يُتوقع أن تسهم الدعوى في إعادة تسييس الجالية العربية-الأميركية، ونقل مطالبها من الاحتجاج إلى العمل القانوني المؤسسي.

ومن شأن هذه الخطوة، حتى في حال تعثرها قضائيًا، أن تفرض ضغوطًا إعلامية وسياسية على الإدارة الأميركية، وتعيد طرح تساؤلات حول اتساق الخطاب الأميركي في مجال حقوق الإنسان مع ممارساته الخارجية.

وعلى المستوى القانوني، تمثل الدعوى اختبارًا لحدود اختصاص القضاء الأميركي في القضايا العابرة للحدود، وإمكانية مساءلة قرارات سيادية ذات طابع دولي، إضافة إلى إعادة إحياء الجدل حول دور قانون الضرر للأجانب، وإمكانية تطوير أدوات قانونية جديدة لمحاسبة الدول.

أما دوليًا، فقد تفتح هذه القضية الباب أمام ضحايا نزاعات أخرى للجوء إلى القضاء الأميركي، ما يثير إشكاليات تتعلق بتوازن مبدأ السيادة مع متطلبات المساءلة الدولية، ويعيد طرح سؤال محاسبة القوى الكبرى.

وتشير التقديرات إلى أن فرص نجاح الدعوى قانونيًا تبقى محدودة، إلا أن أهميتها تكمن في أبعادها السياسية والإعلامية، وإمكانية إسهامها في تكريس مسار جديد لتدويل النزاعات عبر القضاء الوطني.

وفي المحصلة، تمثل هذه الدعوى محاولة لإعادة تعريف حدود المساءلة في النظام الدولي، وطرح تساؤلات جوهرية حول إمكانية محاسبة الدول على سياساتها الخارجية، في ظل تداخل متزايد بين القانون والسياسة.

المصدر: مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير