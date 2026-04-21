أسعار الذهب تهبط مع ترقب مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران



انخفضت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، في ظل ترقب المستثمرين للمحادثات المرتقبة بين ايران و الولايات المتحدة خلال هذا الأسبوع، عقب تصاعد التوتر مجددا.



وبحلول الساعة 10:15 بتوقيت موسكو، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.76% إلى 4784.29 دولار للأونصة، مواصلا تراجعه من الجلسة السابقة عندما سجل أدنى مستوى منذ 13 نيسان /أبريل. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم حزيران /يونيو 0.54% إلى 4802.69 دولار.



أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 79.40 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 0.7% إلى 2074 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.3% إلى 1556.16 دولار.



وقال محلل الأسواق المالية في “كابيتال.كوم” كايل رودا، إن المستثمرين يترقبون التطور الرئيسي المقبل، والمتمثل في ما إذا كانت المحادثات ستنطلق في إسلام آباد، وإذا ما كانت ستقود إلى تمديد وقف إطلاق النار أو بشكل أفضل، التوصل إلى اتفاق سلام.



وأضاف رودا أن تحقق هذه السيناريوهات قد يدعم الذهب بقوة نتيجة تراجع أسعار النفط، أما في حال فشلها، فقد تعود التقلبات إلى الأسواق مجددا.



وتراجعت أسعار النفط مع إعادة تقييم المستثمرين لمخاطر الإمدادات، في ظل توقعات بعقد محادثات سلام بين الولايات المتحدة وإيران هذا الأسبوع، وهو ما قد يسمح بزيادة تدفقات الخام من الشرق الأوسط.



وتسهم أسعار النفط المرتفعة في تغذية التضخم عبر زيادة تكاليف النقل والإنتاج. ويعد الذهب أداة تحوط ضد التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يعزز جاذبية الأصول المدرة للعوائد، ما يحد من الإقبال عليه.



وتراجعت أسعار الذهب بنحو 8% منذ العدوان الاميركي الاسرائيلي على إيران في أواخر شباط/فبراير الماضي.

المصدر: رويترز