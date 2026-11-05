الذهب يواصل الصعود مدعوماً بضعف الدولار وترقب بيانات الوظائف الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب في بداية التعاملات بالسوق الآسيوية، اليوم الخميس، بعدما سجلت في الجلسة السابقة أكبر مكاسبها اليومية منذ منتصف آب/أغسطس الماضي.

وجاء هذا الارتفاع مدعوماً بضعف الدولار، وترقب المستثمرين لتقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، بحثاً عن مؤشرات بشأن سياسة الفائدة لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

مستويات الأسعار وتراجعات الدولار

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 4082.76 دولار للأوقية بحلول الساعة 00:36 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد زيادته بنحو 3.4% يوم أمس الأربعاء، كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.5% إلى 4092.90 دولار.

وتراجع الدولار بعد أن محا فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي مصدراً من مصادر الضبابية بالسوق، مما عزّز جاذبية المعدن النفيس.

بيانات التوظيف وترقب تقرير الجمعة

وفي السياق، أظهر تقرير التوظيف لمؤسسة “إيه.دي.بي” أن نمو الوظائف في القطاع الخاص الأميركي واصل الارتفاع في تشرين الأول/ أكتوبر.

وتتجه الأنظار إلى تقرير الوظائف غير الزراعية الذي سيصدر يوم الجمعة، حيث يتوقع المتعاملون بنسبة 83% رفع الفائدة في كانون الأول/ديسمبر، وفقاً لأداة “فيد ووتش”.

أما في المعادن الأخرى، فقد ارتفعت الفضة 0.3% إلى 52.37 دولار، وصعد البلاتين 0.6% إلى 1505.85 دولار، بينما انخفض البلاديوم 0.1% إلى 1003.83 دولار.

المصدر: رويترز