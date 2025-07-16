لبنان

“حركة الأمة” دانت العدوان على سوريا: حلقة جديدة من مؤامرات العدو

دانت “حركة الأمة” في لبنان في بيان لها الاربعاء “العدوان الصهيوني الغادر الذي استهدف الأراضي السورية، في اعتداء سافر ومستمر لنهج الإرهاب والإجرام الذي ينتهجه العدو الصهيونى بسياسات العدوانية التي لا تعترف إلا بمنطق القوة والهيمنة، ضارباً بعرض الحائط كل القيم الإنسانية والمواثيق الأممية”.

وأكدت الحركة أن “هذا الاعتداء ليس إلا حلقة جديدة في سلسلة مؤامرات العدو الرامية إلى تمزيق وحدة شعوب المنطقة وزرع الفتن والانقسامات بين أبنائها، خدمةً لأجنداته الاستعمارية وأطماعه التوسعية”، واعتبرت ان “هذا التصعيد هو امتداد مباشر لسياسة العدوان المستمرة بحق شعوب أمتنا، من فلسطين ولبنان إلى اليمن وسوريا، ويأتي في سياق واضح لتقويض الاستقرار وضرب إرادة المقاومة والصمود”.

واكدت الحركة “وقوفها الكامل إلى جانب الشعب السوري الشقيق في وجه هذا العدوان”، ودعت “القوى الحرة في أمتنا والعالم إلى التحرك الجاد والتعاضد والتعاون لردع هذا العدو وإفشال مخططاته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام