    لوكاشينكو: تصرفات ترامب تسرّع تراجع الهيمنة الأميركية وتكشف حدود قوتها

      أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بما في ذلك ما وصفه بـ”العدوان العسكري المشترك مع إسرائيل على إيران”، أدت إلى تراجع ملحوظ في مكانة الولايات المتحدة وهيمنتها على الساحة الدولية.

      ونقلت وكالة “بيلتا” الرسمية عن لوكاشينكو قوله إن تطورات الصراعات في الشرق الأوسط كشفت ما اعتبره “الوجه الحقيقي للقدرات الأميركية المحدودة”، مشيراً إلى أن إيران أظهرت أن قوة الولايات المتحدة ليست مطلقة كما يُروج لها.

      وأضاف أن هذه التطورات دفعت دولاً كبرى مثل الصين إلى إعادة تقييم موازين القوى العالمية، لافتاً إلى أن واشنطن لم تعد تتمتع بالتفوق الذي كانت تدّعيه سابقاً.

      كما حذّر من احتمالات تصعيد بين الولايات المتحدة وروسيا، مؤكداً أن استخدام القوة العسكرية وحده لا يمكن أن يحقق نتائج حاسمة في دول كبرى ومترامية الأطراف.

      وختم لوكاشينكو بالقول إن إدراك الولايات المتحدة لحدود قوتها قد يدفعها إلى إعادة النظر في سياساتها الخارجية، ليس فقط تجاه الصين وروسيا، بل أيضاً تجاه بقية الدول.

      المصدر: وكالة أنباء بيلتا البيلاروسية

      الغارديان: حرب إيران وتداعياتها تدفع ترامب إلى أزمة داخلية وتراجع شعبيته

