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   14 جمادى الأولى 1448   
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    قوات الاحتلال الاسرائيلي تواصل اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة

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