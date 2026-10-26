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رئيس الأركان الإيراني اللواء علي عبد اللهي: مضيق هرمز مغلق بالكامل ويخضع لمراقبة مشددة ولا يوجد أي ضمان لأمن السفن المخالفة
26-10-2026 19:21 مساءً
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