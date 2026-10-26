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   14 جمادى الأولى 1448   
   بيروت 19:34
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    دولي

    ماكرون: الحكومة الفرنسية ستعلن عن إجراءات لتهدئة الاحتجاجات

      قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ​ماكرون اليوم الاثنين ‌إن رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو سيعلن عن “إجراءات قوية” لتهدئة ​الاحتجاجات في البلاد، ​لكنه أشار أيضا إلى ⁠أن عطلة نهاية الأسبوع ​المقبلة قد تحمل معها ​خطر المزيد من الاضطرابات.

      وقال للصحفيين في مرسيليا اليوم الاثنين “طلبت ​أيضا من الحكومة الاستجابة ​للمطالب المشروعة التي تكمن في ‌صميم ⁠هذه الحركة الاجتماعية”.

      ومن المقرر أن يعقد لوكورنو مؤتمرا صحفيا اليوم الاثنين بعد ​اجتماعه ​مع ⁠اتحادات وجماعات تمثل طلاب المدارس الثانوية.

      وكرر ​ماكرون ما قاله ​وزير ⁠الداخلية لوران نونيز في وقت سابق من اليوم ⁠الاثنين، ​عندما توقع ​خروج المزيد من الاحتجاجات يوم السبت.

      المصدر: رويترز

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