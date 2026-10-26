ماكرون: الحكومة الفرنسية ستعلن عن إجراءات لتهدئة الاحتجاجات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين إن رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو سيعلن عن “إجراءات قوية” لتهدئة الاحتجاجات في البلاد، لكنه أشار أيضا إلى أن عطلة نهاية الأسبوع المقبلة قد تحمل معها خطر المزيد من الاضطرابات.
وقال للصحفيين في مرسيليا اليوم الاثنين “طلبت أيضا من الحكومة الاستجابة للمطالب المشروعة التي تكمن في صميم هذه الحركة الاجتماعية”.
ومن المقرر أن يعقد لوكورنو مؤتمرا صحفيا اليوم الاثنين بعد اجتماعه مع اتحادات وجماعات تمثل طلاب المدارس الثانوية.
وكرر ماكرون ما قاله وزير الداخلية لوران نونيز في وقت سابق من اليوم الاثنين، عندما توقع خروج المزيد من الاحتجاجات يوم السبت.
المصدر: رويترز