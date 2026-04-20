معاريف : خلال العملية البرية في لبنان استخدم حزب الله طائرات مسيّرة مفخخة تعمل عبر الألياف الضوئية ومداها يتجاوز عشرة كيلومترات

اعلنت صحيفة “معاريف” العبرية ان “المناورة في جنوب لبنان كشفت عن تحدٍ جديد للجيش الإسرائيلي، فخلال العملية البرية في لبنان، استخدم عناصر حزب الله مئات الطائرات المسيّرة المفخخة التي تعمل عبر الألياف الضوئية، وليس عبر الاتصالات اللاسلكية أو الأقمار الصناعية”.

واوضحت الصحيفة انه “ونتيجةً لذلك، يواجه الجيش الإسرائيلي صعوبة في اعتراض هذه الطائرات، مما تسبب في سقوط عدد من القتلى في صفوفه”.

وكشفت ان “المؤسسة العسكرية اعتقدت في البداية أن مدى طيران هذه الطائرات يقتصر على كيلومترين، إلا أنه خلال المعارك، اتضح أن مداها يتجاوز عشرة كيلومترات”.

واشارت معاريف ان “الجيش الإسرائيلي يدرك أن الطائرات المسيّرة التي تعمل بالألياف الضوئية تُمثّل تحديًا يتطلب من الجيش الإسرائيلي والصناعات الدفاعية الإسرائيلية إيجاد حلول تقنية لمواجهتها والتغلب عليها”.

المصدر: الاعلام الحربي