بالفيديو | تجمعات شعبية حاشدة في إيران تؤكد دعم لبنان

شهدت العاصمة الإيرانية طهران وعدداً من المحافظات تجمعات حاشدة لإحياء ليالي عاشوراء، حيث توافد آلاف المشاركين إلى الساحات والحسينيات لإقامة مراسم العزاء، وسط تأكيدات على دعم القيادة الإيرانية والقوات المسلحة ومحور المقاومة، ولا سيما المقاومة الإسلامية في لبنان، في ظل استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي.

ورفعت الحشود شعارات مؤيدة للوحدة والصمود، معتبرة أن التطورات الجارية تفرض الوقوف إلى جانب لبنان في مواجهة التصعيد الإسرائيلي، ومؤكدة أن طهران لم تتخلَّ يوماً عن حلفائها، وكانت دائماً داعماً وسنداً لمن يقف إلى جانبها.

وتزامنت هذه التجمعات مع قرار القوة البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية إغلاق مضيق هرمز، بعد رصد طهران انتهاكات متكررة وعدم التزام مستمر بالاتفاقات المتعلقة بوقف التصعيد، واستمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان.

وأكدت أوساط إيرانية أن قرار إغلاق المضيق يحمل رسالة مفادها أن استمرار استهداف لبنان وتجاهل الالتزامات الدولية لن يمرّا من دون رد، مشددة على أن حماية الحلفاء والوفاء بالالتزامات تجاههم يشكلان جزءاً من الثوابت الإيرانية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وسط مخاوف دولية من تداعيات إغلاق أحد أهم الممرات البحرية في العالم على حركة التجارة وإمدادات الطاقة العالمية.

المصدر: موقع المنار