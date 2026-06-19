المقاومة الإسلامية تعلن استهداف قوة إسرائيلية حاولت التقدم في محيط مرتفع علي الطاهر وتؤكد استمرار الاشتباكات

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، فجر الجمعة استهداف قوة تابعة للجيش الإسرائيلي كانت تحاول التقدم باتجاه الجهة الشمالية لمرتفع علي الطاهر في جنوب البلاد.

وذكرت المقاومة في بيان، أن مقاتليها رصدوا قوة مؤلفة من عناصر مشاة ومدرعات، قبل أن يستدرجوها إلى “منطقة المقتل”، حيث جرى الاشتباك معها باستخدام أسلحة متنوعة.

وأضاف البيان أن الهجوم تضمن استهداف ثلاث دبابات من طراز ميركافا بصواريخ موجهة، ما أدى إلى تدميرها واندلاع النيران فيها، قبل مواصلة استهداف القوة الإسرائيلية برشقات صاروخية وقذائف مدفعية.

وأشارت المقاومة إلى أن العملية جاءت رداً على “خرق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار”، وفي إطار “عمليات عاشوراء”، مؤكدةً أن الاشتباكات لا تزال مستمرة لحظة صدور البيان.

وفيما يلي النص الكامل لبيان المقاومة:

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (1):‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيم

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه واستنادًا إلى الحقّ المشروع في مقاومة الاحتلال وتحرير الأرض وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار، وفي إطار عمليات عاشوراء، وبعد رصد قوّة تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ مؤلّفة من فصيل مدرّعات وفصيل مشاة تحاول التسلّل باتجاه الجهة الشماليّة لمرتفع علي الطاهر، استدرجها مجاهدو المقاومة الإسلامية نحو منطقة المقتل ثم تعاملوا معها بالأسلحة المختلفة مستهدفين ثلاث دبابات ميركافا بصواريخ موجّهة ما أدّى إلى تدميرها واشتعال النيران فيها. واستكمل المجاهدون تصديهم للقوّة المعادية بصليات مكثّفة من الصواريخ وقذائف المدفعية. وما زالت الاشتباكات مستمرة حتى لحظة صدور هذا البيان.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الجمعة 19-06-2026‏

04 محرّم 1448 هـ

المصدر: الاعلام الحربي