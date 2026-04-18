انفوغراف | المقاومة الإسلامية تنفذ 2184 عملية ضد العدو منذ بدء العدوان على لبنان

أعلنت المقاومة الإسلامية حصيلة عملياتها العسكرية ضد العدوان خلال الفترة الممتدة من 02-03-2026 حتى 16-04-2026، والتي شملت عمليات داخل الأراضي اللبنانية والفلسطينية المحتلة، وفق الإحصاءات التالية:

الإحصائيات العامة: بلغ إجمالي العمليات 2184 عملية، توزعت على 1057 عملية داخل الأراضي اللبنانية و1127 عملية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبلغ أقصى عمق للاستهداف 160 كيلومترًا، فيما بلغ المعدل اليومي للعمليات 49 عملية، وسُجل أعلى عدد عمليات في يوم واحد بـ98 عملية.

الاستهدافات (عدد مرات الاستهداف): شملت العمليات استهداف 168 قاعدة عسكرية، و256 موقعًا حدوديًا ومستحدثًا، و102 ثكنة عسكرية، و34 استهدافًا لطائرات ومسيرات، و657 مدينة ومستوطنة، إضافة إلى 3 عمليات تصدي لمحاولات إنزال، و957 عملية تصدي لمحاولات تقدم، فضلًا عن استهداف بارجة حربية واحدة.

الأسلحة المستخدمة (عدد مرات الاستعمال): استخدمت المقاومة 1414 عملية بأسلحة صاروخية، و184 قذيفة مدفعية، و392 عملية باستخدام مسيرات ومحلقات، و34 عملية دفاع جوي، و121 صاروخًا موجهًا، و24 صاروخًا مباشرًا، و40 استخدامًا للأسلحة الخفيفة والمتوسطة، و14 عملية بسلاح الهندسة، و7 عمليات بأسلحة مناسبة، إضافة إلى عملية واحدة بسلاح البحرية.

الخسائر (تدمير / إعطاب): شملت الخسائر أكثر من 600 قتيل وجريح، وتدمير 188 دبابة، و30 تجهيزًا فنيًا، و5 طائرات من نوع هرمز 450، و16 جرافة، و2 آلية لوجستية، و8 عربات هامر، و11 ناقلة جند، و1 مروحية، و4 طائرات كواد كويتر.

المصدر: الاعلام الحربي