عدسة المنار ترصد عودة النازحين إلى الجنوب عبر صيدا

رصدت عدسة قناة المنار، اليوم، عودة النازحين إلى مناطق الجنوب اللبناني عبر مدينة صيدا، وذلك عقب توقف العدوان الإسرائيلي ودخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ.

وأظهرت المشاهد حركة كثيفة للسيارات على الطرق المؤدية إلى الجنوب، حيث توافدت أعداد كبيرة من المواطنين العائدين إلى بلداتهم وقراهم، بعد أسابيع من النزوح نتيجة العدوان.

وتأتي هذه العودة في ظل أضرار واسعة لحقت بالمناطق الجنوبية جراء القصف، وسط استمرار الجهود الميدانية التي تبذلها الجهات المختصة لتأمين عودة آمنة وتنظيم حركة العائدين.

المزيد من التفاصيل مع مراسلنا أمين شومر.

