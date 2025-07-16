دولي

البنتاغون يسحب نصف عناصر الحرس المنتشرين في لوس أنجلوس

أعلن البنتاغون، أنّه أمر بسحب ما يقرب من نصف عناصر الحرس الوطني الذين نشرهم في لوس أنجلوس قبل أكثر من شهر للتصدّي للاحتجاجات على إجراءات الرئيس دونالد ترامب لمكافحة الهجرة غير النظامية.

وقال المتحدّث باسم وزارة الدفاع الأمريكية شون بارنيل، في بيان، إنّه “بفضل تعزيز قواتنا، تتراجع الفوضى في لوس أنجليس”.

وأضاف “نتيجة لذلك، أمر وزير الدفاع بيت هيغسيث بسحب ألفي عنصر من الحرس الوطني في كاليفورنيا من مهمتهم الفدرالية للحماية”.

وكان الرئيس دونالد ترامب أمر في مطلع حزيران/يونيو بنشر وحدات من الحرس الوطني في كاليفورنيا لمدة 60 يوما، وذلك خلافا لإرادة حاكم الولاية الديموقراطي غافين نيوسوم.

ويومها برّر ترامب قراره برغبته في إعادة الأمن والنظام إلى لوس أنجلوس بعدما شهدت أعمال شغب على هامش الاحتجاجات على إجراءاته المناهضة للهجرة.

كما أمر ترامب في حينه بنشر 700 من عناصر مشاة البحرية (المارينز) لإسناد وحدات الحرس الوطني في مهمتها لقمع الاحتجاجات، التي كانت سلمية في معظمها، وإن شهد بعضها أعمال عنف.

المصدر: وكالات