حاملة الطائرات “بوش” تتجنب البحر الأحمر وباب المندب وتسلك مساراً أطول حول أفريقيا

أفاد موقع تابع للبحرية الأميركية بأن حاملة الطائرات “بوش” تتواجد حالياً قبالة سواحل ناميبيا، متجهة نحو بحر العرب، في إطار تحركات بحرية جديدة خارج مسارها المعتاد.

ونقلت تقارير إعلامية عن مسؤولين أميركيين أن الحاملة ومجموعتها الضاربة تقوم بدورية في محيط أفريقيا، وقد غادرت مسار البحر الأبيض المتوسط، متجنبة المرور عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وأوضح المسؤولون أنّ المجموعة البحرية اختارت مساراً أطول يلتف حول القارة الأفريقية للوصول إلى مياه غرب آسيا، وذلك في ظل ما وصفوه بتجنب التهديدات والهجمات الصاروخية في المنطقة.

المصدر: وكالة تسنيم