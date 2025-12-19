ميرسك تُسيّر أول سفينة عبر البحر الأحمر منذ عامين دون استئناف كامل للملاحة

أعلنت شركة الشحن الدنماركية ميرسك، اليوم الجمعة، أن إحدى سفنها أكملت رحلة عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب للمرة الأولى منذ نحو عامين، في خطوة وُصفت بالمهمة لكنها لا تعني عودة كاملة للملاحة عبر هذا المسار الحيوي.

وقالت الشركة إن السفينة “ميرسك سيباروك” عبرت الممر خلال يومي الخميس والجمعة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة لا تمثل تغييراً واسعاً في شبكة النقل بين الشرق والغرب، ولا تعني العودة إلى مسار قناة السويس في الوقت الراهن.

وكانت ميرسك قد حوّلت مسارات سفنها منذ يناير/كانون الثاني 2024 إلى طريق رأس الرجاء الصالح، عقب الهجمات التي شنّها الحوثيون على سفن في البحر الأحمر، والتي قالوا إنها تأتي تضامناً مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأوضحت الشركة أنها تدرس اعتماد “نهج تدريجي” لإمكانية استئناف العبور عبر البحر الأحمر مستقبلاً، مؤكدة في الوقت نفسه أنه لا توجد حالياً رحلات أخرى مخطط لها عبر هذا الممر الملاحي.

المصدر: رويترز