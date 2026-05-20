مجلس الوزراء يعقد جلسة الجمعة في القصر الجمهوري لبحث الأوضاع الراهنة وملفات مالية وخدماتية وتعيينات

دعا الأمين العام لمجلس الوزراء إلى جلسة يعقدها مجلس الوزراء عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الجمعة في القصر الجمهوري، لمتابعة البحث في الأوضاع الراهنة، إضافة إلى مناقشة بنود عادية وتنظيمية وشؤون وظيفية وإدارية.

ويتضمن جدول الأعمال ملفات سياسية ومالية وخدماتية واتفاقيات دولية، أبرزها مشروع اتفاقية إنشاء لجنة عليا مشتركة بين لبنان وسوريا، ومشروع قانون لتعديل بعض المواد المتعلقة برواتب القضاة، إلى جانب اقتراحات قوانين واردة من مجلس النواب، من بينها اقتراح قانون الجنسية اللبنانية واقتراح قانون حماية الحياة الخاصة.

كما يبحث المجلس في عدد من الاتفاقيات الدولية، بينها مذكرة تفاهم مع المملكة المتحدة لدعم قوى الأمن الداخلي، واتفاق مع إندونيسيا بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة وجوازات الخدمة، إضافة إلى اتفاقية هبة بقيمة 1.5 مليون دولار بين وزارة الطاقة والمياه والبنك الدولي لدعم مشروع الطاقة الشمسية في لبنان.

ويتضمن جدول الأعمال أيضًا مشاريع تعاون وتمويل مع البنك الإسلامي للتنمية والصين، إضافة إلى ملفات تتعلق باستمرارية مرفق الكهرباء في نطاق امتياز كهرباء زحلة، وتعديل رسوم مرتبطة بإدارة النفايات الصلبة، ومعالجة ملفات ضريبية تخص العسكريين.

كما يناقش المجلس طلبات تتعلق بتمديد عقود وتشغيل شبكتي الخليوي، وتأمين الكلفة التشغيلية لمراكز الإيواء التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي، إلى جانب تعيينات إدارية ووظيفية مختلفة، من بينها نقل السفير غسان المعلم سفيرًا للبنان لدى المملكة المغربية.

ويتطرق جدول الأعمال إلى ملفات إنمائية وخدماتية، منها دراسة إنشاء نفق لطريق بيروت – البقاع، وقبول هبات عينية لمؤسسات المياه والقطاع الرياضي والاجتماعي والثقافي، إضافة إلى استحداث اختصاصات وبرامج جامعية جديدة في عدد من الجامعات اللبنانية.

ويتضمن الجدول كذلك ملفات تتعلق بالمشاركة الرسمية في مؤتمرات واجتماعات خارجية، بينها سفر رئيس مجلس الوزراء إلى سوريا، ومشاركات رسمية في الفاتيكان وروما والمغرب وفرنسا.

