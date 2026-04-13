القيادة المركزية الأمريكية تعلن بدء حصار بحري على الموانئ الإيرانية اعتباراً من 13 نيسان / أبريل وطهران تتوعد بالتصدي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) اليوم الاثنين، عن بدء تنفيذ حصار بحري شامل على جميع السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس دونالد ترامب.

ووفقاً لـ (CENTCOM) سيدخل الحصار حيز التنفيذ اليوم 13 أبريل 2026، الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وأوضحت القيادة المركزية في بيانها أن الحصار سيُطبق بشكل محايد على سفن جميع الدول التي تدخل أو تغادر الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، بما في ذلك جميع الموانئ الإيرانية الواقعة في الخليج الفارسي وخليج عُمان.

وأكدت القوات الأمريكية أنها لن تعيق حرية الملاحة للسفن التي تعبر مضيق هرمز من وإلى موانئ غير إيرانية.

وأضاف البيان أنه سيتم تزويد البحارة التجاريين بمعلومات إضافية عبر إشعار رسمي قبل بدء الحصار، محذراً جميع السفن بمتابعة بث “إشعارات الملاحة” والتواصل مع القوات البحرية الأمريكية عبر القناة 16 للاتصال المباشر أثناء العمل في خليج عُمان ومداخل مضيق هرمز.

في غضون ذلك، توعد مسؤولون إيرانيون كبار بالتصدي لأي حصار بحري.

وقال محسن رضائي، عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، إن “إيران ليست مكانًا يمكن فرض حصار عليه عبر المنشورات أو خطط خيالية”، مؤكدًا أن القوات الإيرانية “لن تسمح للولايات المتحدة بأي حصار ولديها أوراق قوة لمواجهته”.

من جانبه، صرح الجنرال إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، بأن “أمريكا والكيان الصهيوني سيغادران المنطقة دون تحقيق أي إنجاز”، مضيفًا أن “الجبهة الموحدة للمقاومة حاضرة بقوة في كامل المنطقة وهي بالمرصاد للعدو”.

كما وصف قائد بحرية الجيش الإيراني التهديدات الأمريكية بأنها “مضحكة”، مؤكدًا أن قواته ترصد جميع تحركات الجيش الأمريكي في المنطقة.

والأحد، كان الرئيس ترامب قال عبر منصاته بأن “الحصار سيفرض على جميع السفن التي تدخل أو تغادر مضيق هرمز”، مضيفًا أن “مبدؤنا سيكون إما كل شيء أو لا شيء”.

وأشار إلى أن مدمرتين أمريكيتين عبرتا المضيق أمس دون أي رد فعل إيراني، مؤكدًا أن البحرية الأمريكية ستبدأ عملية تدمير الألغام التي زعم أن إيران زرعتها في المضيق، محذرًا: “أي إيراني يطلق النار علينا خلال نزعنا الألغام سيتم نسفه وإرساله إلى الجحيم”.

المصدر: وكالة يونيوز