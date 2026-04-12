    عربي وإقليمي

    ايران | بزشكيان يطمئن الإيرانيين: نظام التوزيع والتموين سيستمر دون تقلبات رغم الأضرار الناجمة عن الهجمات الاخيرة

      طمأن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأحد، المواطنين الإيرانيين بأن نظام التوزيع والتموين في البلاد سيبقى مستقراً ومنتظماً، وذلك رغم التقارير التي تحدثت عن تضرر عدد من الوحدات الإنتاجية جراء العدوان الأمريكي الإسرائيلي الأخير.

      جاء ذلك في منشور للرئيس بزشكيان على منصة “X”، قال فيه إنه اطلع خلال زيارته واجتماعه مع وزير ونواب وزارة الصناعة والتعدين والتجارة على “تقارير شاملة” بشأن وضع الوحدات الإنتاجية، ولا سيما الأعمال والمنشآت التي تضررت من الهجمات الأخيرة.

      وأضاف الرئيس الإيراني: “أؤكد للشعب أنه بعون الله وبجهود زملائي، فإن نظام التوزيع والتوريد في البلاد سيواصل عمله دون تقلبات وفي إطار منظم”.

      المصدر: وكالة يونيوز

