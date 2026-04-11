“نقابة الأطباء” استنكرت المجازر الصهيونية بحق الجسم الطبي والإسعافي

استنكرت “نقابة أطباء لبنان” في بيان لها السبت “المجازر الوحشية التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الأطباء والطواقم الإسعافية واستهداف سيارات الصليب الأحمر والدفاع المدني”، داعية إلى “الضغط على العدو في كل المحافل لتحييد المدنيين وبالأخص العاملين في الشأن الطبي”.

وتمنت النقابة “الشفاء العاجل للطبيبة شروق ضاوي ولزوجها من إصابتهما بجروح الغدر والعدوان يوم الأربعاء الأسود، ونعزيهما باستشهاد ابنتهما المهندسة نور جمال ضاوي”، وتابعت “كما نعزي الطبيب محمد الدغلي باستشهاد ابنه الفتى حيدر وأشقائه في ذلك اليوم المشؤوم”.

وقالت النقابة “كما نكرّر العزاء بزملائنا الشهداء الذين ارتقوا، آملين لعائلاتهم ومحبيهم الصبر والسلوان، وللشهداء الطبيب هشام إسماعيل، والطبيب نديم شمس الدين، والطبيبة أسرار إسماعيل، الرحمة والمغفرة”.

ورفعت النقابة “الصوت عاليا أمام كل الجهات الرسمية والدولية التي تعنى بالشأن الإنساني”، آملة أن “يبادروا بالضغط على العدو في كل المحافل لتحييد المدنيين وبالأخص العاملين في الشأن الطبي”.

وأكدت النقابة أن “الجسم الطبي في لبنان على أتم الاستعداد كما عادته دائما للقيام بواجباته على امتداد الوطن، ودماء زملائنا ستبقى حية في قلوبنا وسيبقون رمزا للتضحية والفداء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام