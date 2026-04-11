السبت   
   11 04 2026   
   22 شوال 1447   
   بيروت 15:30
    الشيخ الخطيب يدعو السلطة اللبنانية لتعديل نهجها وسياساتها

      تلقى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب اتصالا قبل ظهر اليوم من مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، جرى خلاله تداول الشؤون الراهنة في ظل العدوان الصهيوني المستمر على لبنان.

      وكان تأكيد لضرورة الحفاظ على السلم الأهلي الداخلي وتدارك الفتنة الداخلية ودور القيادات الروحية في هذه المرحلة الدقيقة من حياة الوطن، ووجوب تنشيط لجنة الحوار المختصة بالقمة الروحية من أجل التعجيل في عقد هذه القمة.

      وكان الشيخ الخطيب اتصل اليوم بكل من المدير العام لجهاز أمن الدولة اللواء أدغار لاوندس ونائبه العميد مرشد سليمان، معزيا بشهداء الجهاز في النبطية نتيجة العدوان الإسرائيلي الغادر على سرايا النبطية. وقال : “إن هذا العدوان على جهاز رسمي لبناني ومؤسسة حكومية يكشف بصورة واضحة زيف ادعاءات العدو بأن حربه تستهدف فقط حزب الله، إذ لم يعد خافيا على أحد استهداف الآلة الحربية الصهيونية لعناصر الجيش اللبناني والقوى الأمنية وقوات اليونيفيل، فضلا عن عناصر الدفاع المدني والهيئات الصحية على تنوعها بحجج وذرائع واهية”.

      ورأى أن “هذا الواقع يحمل السلطة اللبنانية مسؤولية تعديل نهجها وسياساتها وتحريك دبلوماسيتها لدى الدول الشقيقة والصديقة والمراجع الدولية للجم العدوان الصهيوني على لبنان”.

      مواضيع ذات صلة

      الخارجية الايرانية: لقاءاتنا مع المسؤولين الباكستانيين كانت جيدة

      الخارجية الإيرانية: تم تبادل الرسائل منذ صباح اليوم ولقاءاتنا مع المسؤولين الباكستانيين كانت جيدة

      الخارجية الإيرانية: بدأنا المفاوضات في إسلام آباد وطرحنا ملاحظاتنا ومطالبنا على الجانب الباكستاني

