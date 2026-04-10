ألمانيا | ميرتس يحذر: التصعيد الإسرائيلي في لبنان يهدد بإفشال مسار السلام

حذر المستشار الألماني فريدريش ميرتس من أن استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان قد يؤدي إلى تقويض مسار السلام المرتقب في الشرق الأوسط، ولا سيما المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

وأوضح ميرتس خلال مؤتمر صحفي أن الوضع في جنوب لبنان يثير “قلقًا بالغًا”، مشددًا على أن شدة العمليات العسكرية الإسرائيلية قد تتسبب في فشل عملية السلام برمتها، وهو أمر “لا ينبغي السماح بحدوثه”.

وأشار إلى أنه، إلى جانب قادة دول آخرين، دعا الحكومة الإسرائيلية إلى وقف هجماتها المتصاعدة، مؤكدًا ضرورة العمل على إنهاء التصعيد العسكري الذي يساهم في زعزعة استقرار المنطقة ويزيد من حالة عدم اليقين عالميًا.

وأضاف أن بلاده تنسق بشكل وثيق مع شركائها الأوروبيين والإقليميين لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، أبرزها إنهاء التصعيد سريعًا، والحفاظ على تماسك العلاقات بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين ضمن حلف شمال الأطلسي، ومنع تفاقم التوترات عبر الأطلسي.

كما شدد ميرتس على أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، معتبرًا أن استقرار هذا الممر الحيوي يشكل عنصرًا أساسيًا لاحتواء اضطرابات أسواق الطاقة العالمية.

المصدر: وكالة يونيوز