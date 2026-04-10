العصف المأكول | ملخص عمليات المقاومة الاسلامية ضد العدو الاسرائيلي بتاريخ اليوم الخميس 9-4-2026

دفاعًا عن لبنان وشعبه، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الخميس 09/04/2026، 50 بيانًا عسكريًا حول عمليات التصدي لتحركات العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال فلسطين المحتلة، وفقًا للآتي:

1- الساعة 01:00 ردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهداف مستوطنة شوميرا بصلية صاروخيّة.

2- الساعة 01:00 ردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهداف مستوطنة شلومي بصلية صاروخيّة.

3- السّاعة 02:30 ردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ استهداف مستوطنة المنارة بصليّة صاروخيّة.

4- الساعة 05:30 ردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهداف مستوطنة أفيفيم بصلية صاروخيّة.

5- السّاعة 08:42 استهداف آلية نميرا في بلدة الطيبة بصاروخ موجّه، وتحقيق إصابة مباشرة.

6- السّاعة 08:45 استهداف قوّة إسرائيليّة متموضعة داخل منزل في مشروع الطيبة بمحلّقة إنقضاضيّة وتحقيق إصابة مباشرة.

7- السّاعة 10:00 ردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهداف مستوطنة كريات شمونة بصليّة صاروخيّة.

8- السّاعة 10:50 ردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهداف مستوطنتي كريات شمونة والمطلة بصليّات صاروخيّة.

9- الساعة 11:30 ردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهداف مستوطنة كريات شمونة للمرّة الثالثة بصلية صاروخيّة.

10- الساعة 11:30 ردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع المرج بصلية صاروخيّة.

11- الساعة 12:00 ردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهداف مستوطنتي كريات شمونة والمطلة بصليّات صاروخيّة.

12- الساعة 12:00 ردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهداف مستوطنة أفيفيم بصلية صاروخيّة.

13- الساعة 12:00 ردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهداف موقع هضبة العجل شمال مستوطنة كفاريوفال بصلية صاروخيّة.

14- الساعة 12:15 ردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهداف مستوطنة كريات شمونة للمرّة الخامسة بصلية صاروخيّة.

15- السّاعة 12:30 استهداف جرّافة عسكريّة إسرائيليّة من نوع D9 في بلدة الطيبة بمحلّقة إنقضاضيّة.

16- الساعة 13:30 ردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهداف مستوطنة كريات شمونة للمرّة السادسة بصلية صاروخيّة.

17- الساعة 13:40 ردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهداف مستوطنة كريات شمونة للمرّة السابعة بصلية صاروخيّة.

18- الساعة 13:40 ردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهداف بنى تحتيّة تتبع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في مستوطنة يسود همعلاه بصلية صاروخيّة.

19- الساعة 13:40 ردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في مستوطنة مسكاف عام بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة.

20- منذ ظهر اليوم يخوض مجاهدو المقاومة الإسلاميّة اشتباكات بطوليّة من مسافة صفر بالأسلحة الخفيفة والمتوسّطة والقذائف الصاروخيّة مع قوّة إسرائيليّة مؤلّلة حاولت التقدّم باتجاه سوق مدينة بنت جبيل. وبالتزامن مع الاشتباكات البطوليّة، يستهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة تجمّعات لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط مجمّع موسى عبّاس ومثلّث التحرير والمهنيّة في مدينة بنت جبيل، بصليات صاروخيّة ورمايات مدفعيّة.

21- الساعة 13:45 ردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهداف مستوطنة المنارة للمرّة الثانية بصليّة صاروخيّة.

22- الساعة 13:47 ردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهداف موقع العاصي مقابل بلدة ميس الجبل بصليةٍ صاروخيّة.

23- الساعة 13:30 ردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهداف ثكنة هونين مقابل بلدة مركبا الحدوديّة بصلية صاروخيّة.

24- الساعة 14:00 ردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهداف تجمّع لآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ عند نقطة جيبيا مقابل بلدة ميس الجبل الحدوديّة بصلية صاروخيّة.

25- السّاعة 14:00 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة ميس الجبل بصلية صاروخيّة.

26- استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة تجمّعات لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة الطيبة على النحو الآتي:

عند الساعة 10:45 مشروع الطيبة بصلية صاروخيّة.

عند الساعة 11:30 مشروع الطيبة بصلية صاروخيّة.

عند الساعة 12:15 ساحة البلدة بصلية صاروخيّة.

عند الساعة 14:00 ساحة البلدة بصلية صاروخيّة.

27- السّاعة 15:00 الخميس 09-04-2026 دبّابة ميركافا على طريق الطيبة دير سريان قرب المدرسة بمحلّقة انقضاضية وحقّقوا إصابة مباشرة.

28- السّاعة 15:00 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة رشاف بصلية صاروخيّة.

29- السّاعة 15:00 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة رشاف بصلية صاروخيّة.

30- الساعة 15:30 ردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهداف مستوطنة كريات شمونة للمرّة الثامنة بصلية صاروخيّة.

31- السّاعة 15:30 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط مستشفى ميس الجبل بصلية صاروخيّة.

32- الساعة 15:45 ردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهداف مستوطنة مسكاف عام للمرّة الثانية بصلية صاروخيّة.

33- الساعة 16:00 ردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكررة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهداف بنى تحتيّة تتبع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في مستوطنة معالوت ترشيحا بصلية صاروخيّة.

34- السّاعة 18:00 استهداف جرّافة عسكريّة إسرائيليّة من نوع D9 في بلدة رشاف بصاروخ موجّه وتحقيق إصابة مباشرة.

35- السّاعة 18:30 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ على طريق رشاف صربّين بقذائف المدفعيّة.

36- السّاعة 18:45 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط مدينة بنت جبيل بصلية صاروخيّة.

37- الساعة 18:50 ردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار واعتداءاته المتكررة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهداف مستوطنة نهاريا بصلية صاروخيّة.

38- الساعة 19:05 ردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكررة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهداف مستوطنة المالكية بصليةٍ صاروخيّة.

39- السّاعة 19:25 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة مارون الراس بصلية صاروخيّة.

40- الساعة 19:30 ردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهداف مستوطنة أفيفيم للمرّة الثالثة بصلية صاروخيّة.

41- الساعة 19:40 ردًّا على خرق العدوّ وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكررة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهداف مستوطنتي شلومي ونهاريا بسرب من المسيرات الإنقضاضية.

42- الساعة 19:50 ردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكررة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهداف مستوطنات شلومي ونهاريا وكابري بصليات صاروخية.

43- الساعة 20:00 ردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته- المتكررة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهداف مستوطنة مسكاف عام للمرّة الثالثة بصلية صاروخيّة.

44- الساعة 20:10 ردًّا على خرق العدوّ وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكررة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهداف مستوطنة المطلة للمرّة الثالثة بصلية صاروخيّة.

45- الساعة 23:00 ردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكررة على الضاحية الجنوبيّة، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهداف بنى تحتيّة تتبع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في مدينة حيفا المحتلّة بصلية من الصواريخ النوعيّة.

46- السّاعة 23:15 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط بلدية الخيام بصليات صاروخيّة.

47- استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط منطقة موقع 17 عند أطراف مدينة بنت جبيل على النحو الآتي:

عند الساعة 16:35 بصلية صاروخيّة.

عند الساعة 17:30 بصلية صاروخيّة.

عند الساعة 19:30 بصلية صاروخيّة.

عند الساعة 20:20 بصلية صاروخيّة.

عند الساعة 23:00 بصلية صاروخيّة.

48- استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط مثلّث التحرير عند أطراف مدينة بنت جبيل على النحو الآتي:

عند الساعة 17:05 بصلية صاروخيّة.

عند الساعة 17:30 بصلية صاروخيّة.

عند الساعة 18:10 بصلية صاروخيّة.

عند الساعة 21:45 بصلية صاروخيّة.

49- استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة عيناتا على النحو الآتي:

عند الساعة 16:05 تلّة غدماثا بصلية صاروخيّة.

عند الساعة 16:05 تلّة فريز بصلية صاروخيّة.

عند الساعة 19:30 تلّة فريز بصلية صاروخيّة.

عند الساعة 21:00 تلّة غدماثا بصلية صاروخيّة.

50- استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلامية تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط مجمّع موسى عبّاس وتلّة شمران عند أطراف مدينة بنت جبيل على النحو الآتي:

عند الساعة 10:00 بصلية صاروخيّة.

عند الساعة 12:00 بصلية صاروخيّة.

عند الساعة 18:45 بصلية صاروخيّة.

عند الساعة 19:05 بصلية صاروخيّة.

عند الساعة 21:05 بصلية صاروخيّة.

إنّ هذا الردّ سيستمرّ إلى أنّ يتوقّف العدوان الإسرائيليّ الأمريكيّ على بلدنا وشعبنا.

إنّ المقاومة الاسلاميّة معنية بالدفاع عن أرضها وشعبها خصوصًا مع تجاوز العدو الإسرائيلي الحدود بإجرامه، وهذا أقل الواجب للجمه ومنعه من التمادي في أهدافه الخطيرة على لبنان دولةً وشعباً ومقاومة.

المصدر: الاعلام الحربي