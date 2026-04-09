الرئيس الايراني: مواصلة الاعتداءات الصهيونية على لبنان سيجعل التفاوض بلا معنى

أكد رئيس الجمهورية الإسلامية الايرانية مسعود بزشكيان أنّ “اعتداء الكيان الصهيوني المتكرر على لبنان هو انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار الأولي ومؤشر خطير على الخداع وعدم الالتزام بالاتفاقات المحتملة”.

تجاوز دوباره رژیم صهیونیستی به لبنان نقض آشکار توافق اولیه آتش‌بس است. این نشانه خطرناکی از فریب و عدم پایبندی به توافقات احتمالی است. تداوم این اقدامات، مذاکره را بی‌معنا خواهد کرد. دست‌های ما بر ماشه باقی است. ایران هرگز خواهران و برادران لبنانی را تنها نخواهد گذاشت. https://t.co/T3Wy3qBqcE — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) April 9, 2026

ولفت في منشور على صفحته على “منصة أكس” إلى أن “مواصلة هذه الاعتداءات سيجعل التفاوض بلا معنى؛ أيدينا ستبقى على الزناد، ولن تتخلّى إيران عن إخوتها وأخواتها اللبنانيين قطّ”.

