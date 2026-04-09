    عربي وإقليمي

    الرئيس الايراني: مواصلة الاعتداءات الصهيونية على لبنان سيجعل التفاوض بلا معنى

      أكد رئيس الجمهورية الإسلامية الايرانية مسعود بزشكيان أنّ “اعتداء الكيان الصهيوني المتكرر على لبنان هو انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار الأولي ومؤشر خطير على الخداع وعدم الالتزام بالاتفاقات المحتملة”.

      ولفت في منشور على صفحته على “منصة أكس” إلى أن “مواصلة هذه الاعتداءات سيجعل التفاوض بلا معنى؛ أيدينا ستبقى على الزناد، ولن تتخلّى إيران عن إخوتها وأخواتها اللبنانيين قطّ”.

      المصدر: موقع المنار

      الرئيس بزشكيان يوجّه رسالة للشعب الأمريكي: إيران صامدة أمام العدوان ومتمسكة بحق الدفاع المشروع

      الرئيس بزشكيان يوجّه رسالة للشعب الأمريكي: إيران صامدة أمام العدوان ومتمسكة بحق الدفاع المشروع