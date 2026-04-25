بزشكيان: العدو يستهدف إثارة السخط الشعبي عبر استهداف البنى التحتية وفرض الحصار

أكد رئيس الجمهورية الاسلامية الإيرانية، مسعود بزشكيان، أن العدو يسعى من خلال استهداف البنى التحتية وفرض الحصار إلى إثارة حالة من السخط بين المواطنين، مشدداً على ضرورة منع تهيئة الظروف التي قد تؤدي إلى ذلك.

وجاءت تصريحات بزشكيان خلال زيارة تفقدية أجراها، اليوم السبت، إلى وزارة الداخلية، حيث شارك في اجتماع عبر الإنترنت مع المحافظين من مختلف أنحاء البلاد.

واعتبر رئيس الجمهورية خلال الاجتماع أن العدو يعمل على تحويل حالة الرضا الشعبي إلى حالة من السخط، قائلاً: “إن العدو يسعى إلى تحويل رضا الشعب اليوم إلى حالة من السخط، ومن أجل مواجهة مخططاته ينبغي لنا ألا نسمح بتهيئة أسباب السخط الشعبي”.

المصدر: وكالة ارنا