لبنان

وليد جنبلاط زار الرئيس بري: ملف الجنوب بأيدٍ أمينة

أشار الرئيس السابق للحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط الاثنين بعد زيارته رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري انه “ناقش ملفات عديدة مع الرئيس بري على صعيد ملف الجنوب الذي نعتبره في أيادٍ أمينة ولن أتدخل به”.

وعن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، قال جنبلاط “إما يكون هناك وقف لإطلاق نار أو لا يكون، ولست بمتشائم بشكل كبير”، وتابع “همّنا يشبه الهمّ الأميركي وهو الحفاظ على لبنان الكبير ونحن متمسّكون بالكيانات الحالية”، واضاف “هناك مشاكل كبيرة في ما يتعلق بصناعة المخدرات وحصل تضخيم لموضوع خلية بتبيات والجيش اللبناني يقوم بواجباته”.

وعن الوضع في السويداء بسوريا، قال جنبلاط “نحن مع المصالحة في السويداء برعاية الدولة السورية وضبط الامن”، وتابع “البعض في السويداء لم يفهمني وينادي بالحماية الدولية والاسرائيلية وموقفي أنها منطقة ككل المناطق السورية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام