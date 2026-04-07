الثلاثاء   
   07 04 2026   
   18 شوال 1447   
   بيروت 21:48
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    سلام عرض اوضاع المعابر الحدودية والمصنع خلال اجتماع في حضور وزراء وقيادات امنية

      عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اجتماعًا لبحث أوضاع المعابر الحدودية، لا سيما معبر المصنع، في ظل الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد، بحضور وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، ووزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، ووزير المالية السيد ياسين جابر، ووزير الأشغال العامة والنقل السيد فايز رسامني، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه، والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، ومدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد الركن طوني قهوجي، ورئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد مصباح خليل خليل، وعضوي المجلس الأعلى للجمارك السيدين لؤي الحاج شحادة وشربل نسيب خليل، والمديرة العامة للجمارك السيدة غراسيا القزي.

      المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

      مواضيع ذات صلة

      نواف سلام يستقبل وفد من بلديات القرى الحدودية

      سلام بعد جسلة مجلس الوزراء: نجدد حرصنا على تجنيب لبنان المزيد من المآسي والخسائر ولن نألو جهدا في سبيل حشد الدعم العربي والدولي

      تقرير مصور | الرؤساء الثلاثة يبحثون تطورات لبنان والخارج وتداعيات العدوان وأزمة النزوح

