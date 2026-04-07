سلام عرض اوضاع المعابر الحدودية والمصنع خلال اجتماع في حضور وزراء وقيادات امنية

عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اجتماعًا لبحث أوضاع المعابر الحدودية، لا سيما معبر المصنع، في ظل الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد، بحضور وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، ووزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، ووزير المالية السيد ياسين جابر، ووزير الأشغال العامة والنقل السيد فايز رسامني، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه، والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، ومدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد الركن طوني قهوجي، ورئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد مصباح خليل خليل، وعضوي المجلس الأعلى للجمارك السيدين لؤي الحاج شحادة وشربل نسيب خليل، والمديرة العامة للجمارك السيدة غراسيا القزي.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام