    عراقجي: إيران تحترم السعودية.. وحان وقت خروج القوات الأمريكية

      أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، على مبدأ الاحترام المتبادل مع المملكة العربية السعودية، واصفًا إياها بـ “الدولة الشقيقة”.

      وفي منشور له على منصة “إكس”، أرفقه بصورة لطائرة الانذار المبكر الأمريكية التي دمرتها طهران في قاعدة بالسعودية، شدد الوزير عراقجي على أن طهران تميز بوضوح بين الدول الصديقة في المنطقة وبين “المعتدين الأعداء”.

      وجاء في المنشور: “إيران تحترم المملكة العربية السعودية وتعتبرها دولة شقيقة. عملياتنا تستهدف المعتدين الأعداء الذين لا يحترمون العرب ولا الإيرانيين، ولا يمكنهم توفير أي أمن. انظروا فقط ما فعلناه بقيادتهم الجوية.”

      واختتم تصريحه بالقول: “قد حان الوقت لإخراج القوات الأمريكية.”

      المصدر: وكالة يونيوز

