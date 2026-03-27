“وول ستريت جورنال”: إيران لم تطلب تأجيل استهداف منشآت الطاقة خلافا لادعاءات ترامب

ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” نقلا عن من وصفتهم “وسطاء” أن إيران لم تطلب تعليق الضربات على منشآت الطاقة التابعة لها، ولم تقدم بعد ردا نهائيا على خطة الـ15 بندا لإنهاء الحرب.

ونقلت الصحيفة عن “وسطاء” قولهم إن المسؤولين الإيرانيين أبلغوهم بأن طهران “لم تطلب” تأجيلا لمدة عشرة أيام للضربات الموجهة ضد منشآت الطاقة الإيرانية، و”لم تقدم بعد ردا نهائيا” على الخطة الأمريكية المكونة من 15 بندا لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

جاء ذلك ردا على مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، تمديد وقف الضربات على منشآت الطاقة الإيرانية لمدة 10 أيام إضافية حتى السادس من أبريل المقبل، لإتاحة الفرصة لإجراء مفاوضات سلام، زاعما أن “التمديد جاء بطلب من إيران”.

وهذا هو التأجيل الثاني لترامب، إذ أعلن يوم الاثنين الماضي، إصداره أمرا بتأجيل جميع الضربات ضد محطات الطاقة والبنية التحتية للطاقة الإيرانية مدة 5 أيام ينتهي يوم الجمعة، وتوقع أن تستمر المحادثات مع إيران طوال الأسبوع.

في المقابل، هددت إيران بشن ضربات انتقامية على جميع شركات الطاقة وبنى الطاقة في الشرق الأوسط التي لها تمتلك الولايات المتحدة مصالح معها.