بلديات غزة تقاوم الانهيار… خدمات بالحد الأدنى وسط دمار ونقص حاد بالإمكانات

تواصل طواقم البلديات في قطاع غزة العمل في ظروف استثنائية لإبقاء الحد الأدنى من الخدمات الأساسية، رغم الدمار الواسع الذي خلّفته الحرب ونقص الإمكانات والدعم.

وأكد رئيس اتحاد بلديات قطاع غزة يحيى السراج أن البلديات تعمل وفق إدارة طوارئ تعتمد على ما تبقى من الموارد البشرية والمعدات، مشيراً إلى اللجوء لحلول مؤقتة كإصلاح الآليات بطرق بدائية والتنسيق مع جهات محلية وإنسانية لتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات.

وفي ظل تعذر الوصول إلى مكبّات النفايات شرق المدينة بسبب القيود الإسرائيلية، اضطرت بلدية غزة إلى تجميع النفايات داخل المناطق السكنية، ما يفاقم المخاطر الصحية والبيئية.

وأوضح السراج أن عمل البلديات يتركز حالياً على المهام الحيوية، وفي مقدمتها تشغيل آبار المياه، وإدارة الصرف الصحي، وجمع النفايات بشكل محدود، فيما تم تأجيل المشاريع التطويرية وعمليات الصيانة الشاملة بسبب شح الوقود وغياب المعدات.

وحذّر من أن استمرار الوضع الحالي ينذر بانهيار تدريجي في الخدمات، قد يصل إلى العجز الكامل عن تأمين المياه أو إزالة النفايات، ما يهدد بانتشار الأوبئة، معتبراً أن هذا الخطر قد يكون أشد من القصف في بعض الأحيان.

وفي جنوب القطاع، أشار رئيس بلدية خان يونس علاء الدين البطة إلى أزمات مركبة، أبرزها تراكم مئات آلاف الأطنان من النفايات والركام، وغياب القدرة على معالجة المخلفات الطبية والخطرة، ما يهدد بتداعيات صحية خطيرة.

أما في شمال القطاع، فتواصل بلدية بيت لاهيا العمل بسياسة تقشفية وإدارة طوارئ، مع التركيز على الخدمات الأساسية، بالتعاون مع المجتمع المحلي لتخفيف حدة الأزمة.

ودعت البلديات إلى تدخل دولي عاجل يشمل فتح المعابر، وتوفير الوقود والمعدات الثقيلة، والدعم المالي والفني، إلى جانب حماية طواقمها، لضمان استمرار الخدمات ومنع انهيارها الكامل.

المصدر: الأناضول