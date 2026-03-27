ايران | طهران تقدم احتجاجاً رسمياً إلى الأمم المتحدة ضد الإمارات بسبب “تسهيل” الهجمات الإسرائيلية الأمريكية

قدمت إيران احتجاجاً رسمياً شديد اللهجة إلى الأمم المتحدة، اتهمت فيه الإمارات العربية المتحدة بتوفير أراضيها وأجواءها للهجمات العسكرية التي تشنها الولايات المتحدة و”إسرائيل” ضدها، محذرة من أنها تحتفظ بحقها في الرد.

وجاء ذلك في رسالة وجهها أمير سعيد إيرواني، سفير إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، إلى كل من الأمين العام للمنظمة ورئيس مجلس الأمن الدولي.

وذكر إيرواني في رسالته أن “عمليات الرصد والتقييم التي أجرتها القوات المسلحة الإيرانية أثبتت أن المعتدين لا يزالون يستخدمون الأراضي والمجال الجوي الإماراتي لتصميم وتجهيز وتنفيذ الهجمات العسكرية غير القانونية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية”، مستعرضاً في نص الرسالة أمثلة محددة على ذلك.

وأكد الدبلوماسي الإيراني أن طهران تعرب عن “احتجاجها الشديد والحازم” إزاء هذه الإجراءات غير القانونية، مستنداً إلى المسؤولية الدولية للدول التي تتيح أراضيها لارتكاب أعمال عدوانية وهجمات مسلحة ضد أراضي دولة ثالثة.

ودعا إيرواني الإمارات إلى “الالتزام بمبادئ حسن الجوار ومنع استمرار استخدام أراضيها ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

وفي ختام الرسالة، شدد المبعوث الإيراني على أن بلاده، “إذ تلتزم بمبدأ حسن الجوار واحترام سيادة الإمارات، تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع التدابير اللازمة والمناسبة، بما في ذلك ممارسة حقها الطبيعي في الدفاع المشروع، لحماية سيادتها وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي”.

المصدر: وكالة يونيوز