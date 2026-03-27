شهداء وجرحى بغارات إسرائيلية أمريكية استهدفت مناطق سكنية في العاصمة طهران ومدن إيرانية عدة

شنت القوات الإسرائيلية والأمريكية، فجر اليوم الجمعة، سلسلة غارات جوية استهدفت مناطق سكنية في العاصمة الإيرانية طهران وعددًا من المدن الأخرى، مما أسفر عن استشهاد ستة أشخاص على الأقل في مدينة قم، إلى جانب دمار كبير في المباني السكنية.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في كل من كاشان، يزد، أصفهان، رباط كريم، طهران، قم، تبريز، والأهواز، مع تصدي الدفاع الجوي الإيراني للأهداف المعادية في غرب العاصمة.

كما أعلن مرتضى حيدري، معاون محافظ قم للشؤون الأمنية، أن منطقة “پرديسان” في مدينة قم تعرضت لهجوم من قبل “المعتدين الأمريكي والإسرائيلي”، ما أدى إلى تضرر ثلاثة منازل سكنية بشكل كامل.

وأكد حيدري استشهاد ستة أشخاص حتى الآن جراء هذا القصف، فيما لا تزال حصيلة المصابين غير محددة بعد، مشيرًا إلى أن جميع الأجهزة الأمنية والإغاثية في المحافظة وضعت في حالة تأهب قصوى.

في سياق متصل، أعلن حامد صفاري، مدير عام إدارة الأزمات في محافظة أذربيجان الغربية، أن العدو الإسرائيلي الأمريكي ارتكب “جريمة حرب جديدة” بعد استهدافه بصاروخ مباشر منطقة سكنية في مدينة أورميا.

وأوضح صفاري أن أربع وحدات سكنية دُمرت بالكامل في الهجوم، مشيرًا إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى من المواطنين، دون إعطاء أرقام نهائية فورية.

كما سُمع دوي انفجار قوي في مدينة تبريز، شمال غرب إيران، عند الساعة الثانية وخمسين دقيقة فجر اليوم، حيث أفادت التقارير الأولية بأن طائرات معادية استهدفت مبنى إداريًا تابعًا لمركز أبحاث الفضاء الجوي في مؤسسة الجهاد الزراعي بالمحافظة، دون ورود أنباء عن سقوط ضحايا حتى الآن.

في غضون ذلك، تواصل فرق الإغاثة التابعة للهلال الأحمر الإيراني وفرق الإطفاء عمليات البحث والإنقاذ تحت الأنقاض في المناطق المستهدفة، في ظل هطول أمطار غزيرة تعيق عمليات انتشال الضحايا والمصابين في العاصمة طهران ومناطق أخرى.

