    عربي وإقليمي

    ايران | غارات إسرائيلية أمريكية تستهدف مناطق سكنية في أورميا الإيرانية وفرق الإنقاذ تواصل البحث عن شهداء تحت الأنقاض

      شنت الطائرات الإسرائيلية-الأمريكية، فجر اليوم الجمعة، سلسلة غارات جوية استهدفت مناطق سكنية في مدينة أورميا، شمال غرب إيران، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى بين المدنيين، وسط دمار واسع في المباني السكنية.

      وأظهرت مشاهد نشرها الهلال الأحمر الإيراني، آثار الدمار الكبير الناجم عن القصف الذي طال منازل سكنية، حيث تصارع فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر للبحث عن ناجين تحت الأنقاض.

      وأكد حامد صفاري، مدير عام إدارة الأزمات في محافظة أذربيجان الغربية، أن “العدو الإسرائيلي الأمريكي ارتكب جريمة حرب جديدة، بقصفه المباشر بصاروخ استهدف منطقة سكنية”.

      وأوضح صفاري أن “أربع وحدات سكنية دُمّرت بالكامل في هذا القصف”، مشيراً إلى “استشهاد وجرح عدد من المواطنين الأعزاء”، دون إعطاء حصيلة نهائية فوراً.

      وتواصل فرق الطوارئ والإنقاذ عملياتها في موقع القصف، وسط حالة استنفار في المدينة التي شهدت تصعيداً عسكرياً غير مسبوق.

      المصدر: وكالة يونيوز

