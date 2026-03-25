العدوان الاسرائيلي مستمر على لبنان…الصحة تنعى مسعفين اثنين من اسعاف النبطية

يستمر العدوان الصهيوني على لبنان مخلفا وراءه الشهداء والجرحى والخراب والدمار وفي السياق، صدر عن وزارة الصحة العامة بيان نعى الشابين المسعفين في “إسعاف النبطية”، علي جابر وجود سليمان، اللذين استشهدا في غارة للعدو الإسرائيلي استهدفت دراجتهما النارية خلال توجههما للقيام بمهمة انقاذية في مدينة النبطية يوم أمس، رغم أنهما كانا يرتديان زي الاسعاف ودراجتهما مزودة بعلامات الإسعاف والإنذار الضوئي.

اضاف : “أن الوزارة تكرر إدانتها الشديدة لاستهداف الفرق الاسعافية حيث ارتفع عدد الشهداء منذ بداية هذه الحرب في 2 آذار إلى 42 مسعفا، بما يشكل إعاقة متعمدة للعمل الإنقاذي وإصرارا على الخرق الفاضح للقانون الإنساني الدولي”.

وجددت الوزارة مناشدة الهيئات الإنسانية الدولية العمل على اتخاذ موقف يضع حدا لهذه الاستباحة المتمادية للقوانين والأعراف والتي تعزز منطق العنف اللامحدود وتهدد ما تبقى من قيم إنسانية”.

أدت الغارة على منزل بين بلدتي زوطر الشرقية وزوطر الغربية بعيد منتصف ليل الثلاثاء – الاربعاء الى سقوط شهيدين، ودمرت المنزل بالكامل.

كما شن الطيران الحربي المعادي، غارة جوية مستهدفا حي داود في بلدة الدوير .

ونفذ الطيران الحربي المعادي بعيد منتصف ليل الثلاثاء -الاربعاء غارة جوية مستهدفا محطة للمحروقات عند المدخل الشرقي لبلدة الدوير، مما ادى الى تدميرها جزئيا واحتراقها ، وعملت فرق الدفاع المدني ومن كشافة الرسالة الاسلامية والهيئة الصحية الاسلامية حتى ساعات الفجر على اخماد النيران فيها .

كما شنت الطائرات الحربية المعادية غارة على منزل أحد المواطنين في بلدة الشرقية ، ودمرته بالكامل.

وتعرض حي المسلخ في مدينة النبطية لغارة جوية مماثلة. كما تعرضت بلدات عربصاليم في قضاء النبطية ، وفرون في قضاء مرجعيون ، ورشاف في قضاء بنت جبيل لغارات جوية معادية.

المصدر: موقع المنار+الوكالة الوطنية للإعلام