عراقجي لبكين: ننتظر موقفًا حازمًا من الصين وروسيا لوقف استغلال واشنطن لمجلس الأمن

دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي كلاً من الصين وروسيا إلى اتخاذ موقف حازم داخل مجلس الأمن الدولي، لوقف ما وصفه بالاستغلال المستمر من قبل الولايات المتحدة.

وجاءت تصريحات عراقجي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الصيني وانغ يي، حيث بحث الجانبان التطورات الأخيرة في المنطقة وتداعيات التصعيد العسكري.

وأدان عراقجي تحركات واشنطن وبعض الدول داخل مجلس الأمن للضغط على إيران، معتبراً أن المجلس “انحرف عن دوره الأساسي في حفظ السلم والأمن الدوليين”، من خلال تجاهل ما وصفه بالاعتداءات وعدم مساءلة المسؤولين عنها، مقابل توجيه الانتقادات لإيران.

وأكد أن طهران تتوقع من الدول الأعضاء، ولا سيما بكين وموسكو، اتخاذ خطوات عملية عبر إدانة “العدوان الصهيو-أميركي” ووضع حد لاستغلال المجلس، مشدداً على أن بلاده ماضية في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها.

وفي ما يتعلق بمضيق هرمز، أوضح عراقجي أن أمنه مرتبط بالظروف العامة في المنطقة، مشيراً إلى أن الإجراءات التي تتخذها إيران تأتي ضمن القانون الدولي، وتهدف إلى منع استغلال الممر المائي في أي تحركات عدائية، لافتاً إلى أن القيود تشمل القطع المرتبطة بالولايات المتحدة و”إسرائيل”، فيما يستمر عبور السفن الأخرى بشكل طبيعي.

من جهته، أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي موقف بلاده الداعي إلى وقف التصعيد واحترام الدبلوماسية والقانون الدولي، مشدداً على أهمية الحلول السياسية وتعزيز الاستقرار الإقليمي، ومنوهاً بالعلاقات بين بكين وطهران.

المصدر: وكالة مهر