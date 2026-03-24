خبير برازيلي: العدوان الأميركي على إيران يضعف الثقة بواشنطن إقليمياً

أكد الباحث والسياسي البرازيلي ماركوس فينيسيوس دي فريتاس أن العدوان الأميركي على إيران أدى إلى تقويض ثقة دول الشرق الأوسط بالولايات المتحدة كحليف موثوق وضامن للأمن الإقليمي.

وأوضح أن العديد من دول المنطقة باتت تطرح تساؤلات جدية حول مدى التزام واشنطن بحماية حلفائها، في ظل ما وصفه بـ”النهج الانتقائي” في إدارة التحالفات، مع إعطاء أولوية واضحة لـإسرائيل.

وأشار دي فريتاس إلى أن تداعيات الحرب لم تقتصر على الجانب السياسي، بل امتدت إلى الاقتصاد، حيث بدأت دول المنطقة تفقد جاذبيتها الاستثمارية، مع تأثر قطاعات السياحة والاستثمار، لافتاً إلى أن استعادة الثقة قد تستغرق سنوات طويلة.

وفي السياق، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن واشنطن وطهران أجرتا “محادثات جيدة ومثمرة” خلال اليومين الماضيين بشأن وقف الحرب، مؤكداً استمرار المشاورات، ومشيراً إلى إصدار توجيهات بتأجيل أي ضربات محتملة على منشآت الطاقة في إيران لمدة خمسة أيام.

في المقابل، نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، مؤكداً أن المواقف الإيرانية نُقلت عبر وسطاء.

المصدر: روسيا اليوم