مجلس الدفاع الإيراني يهدد بزرع ألغام في الخليج إذا هوجمت السواحل الإيرانية

هدّد مجلس الدفاع الإيراني، اليوم، بقطع طرق الملاحة وخطوط الاتصالات في الخليج عبر زرع ألغام بحرية متفجرة، في حال تعرّض السواحل أو الجزر الجنوبية لإيران لأي هجوم.

وقال، في بيان، إنّ «أي محاولة لمهاجمة سواحل إيران أو جزرها ستؤدي إلى زرع أنواع مختلفة من الألغام البحرية في جميع ممرات الخليج، بما في ذلك الألغام العائمة التي يمكن إطلاقها من الساحل».

وأضاف مجلس الدفاع الإيراني أنّه «في هذه الحالة، سيبقى الخليج بأكمله عملياً في وضع مشابه لوضع مضيق هرمز لفترة طويلة»، مشيراً إلى أنّه «لا ينبغي نسيان فشل أكثر من مئة كاسحة ألغام في ثمانينيات القرن الماضي في إزالة عدد قليل من الألغام البحرية».

وأكد المجلس أنّ «السبيل الوحيد لعبور مضيق هرمز بالنسبة إلى الدول غير المشاركة في الحرب هو التنسيق مع إيران»، معتبراً أنّ استهداف مجمع ديمونة جاء «رداً على الهجوم على منشأة نطنز النووية».

وفي سياق متصل، ذكر موقع «أكسيوس» أنّ الولايات المتحدة تدرس خططاً لاحتلال أو حصار جزيرة خارك الإيرانية، التي تُعد مركز تصدير النفط الرئيسي في البلاد، وذلك للضغط على طهران من أجل إعادة فتح مضيق هرمز أمام جميع السفن، حسب زعمه.

المصدر: موقع المنار