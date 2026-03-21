تقارير أميركية تكشف: صواريخ إيرانية بعيدة المدى نحو دييغو غارسيا

في ظل تصاعد التوتر في المنطقة، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين قولهم إن إيران أطلقت مؤخراً صاروخين بالستيين باتجاه القاعدة العسكرية الأميركية – البريطانية المشتركة في جزيرة دييغو غارسيا في المحيط الهندي.

وبحسب التقرير، فإن الصاروخين لم يصيبا الهدف الذي يبعد نحو أربعة آلاف كيلومتر عن الأراضي الإيرانية، إلا أن عملية الإطلاق بحد ذاتها تكشف، وفق المسؤولين، عن امتلاك طهران قدرات صاروخية بمدى أبعد مما كان يُعتقد سابقاً، في مؤشر على تطور لافت في الإمكانات العسكرية الإيرانية.

المصدر: وكالة تسنيم