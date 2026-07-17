اغتيالات إسرائيلية خلال تشييع الشهداء في وسط القطاع وسعي للسيطرة على مزيد من الأراضي

آخر التطورات يطلعنا عليها مدير مكتب قناة المنار عماد عيد من قطاع غزة . المصدر: موقع المنار