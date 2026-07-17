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    عربي وإقليمي

    بحرية الحرس الثوري: الاميركيون يقتربون كل لحظة من ساعة الصفر لبدء العمليات ضد الوحدات البحرية للقيادة المركزية الامريكية (سنتكوم) في مياه المنطقة

        علقت قيادة القوات البحرية بالحرس الثوري الايراني في تدوينة على التحركات والاجهزة التابعة للجيش الامريكي الارهابي مؤكدة ان “الامريكيين يقتربون في كل لحظة من ساعة الصفر لبدء العمليات ضد الوحدات البحرية لـ “سنتكوم” في مياه المنطقة.

      وافادت “ارنا” نقلا عن الموقع الاعلامي الالكتروني لحرس الثورة الاسلامية (سباه نيوز)، ان قوات بحرية الحرس نشرت عبر تدوينة لها مشهدا للتحركات والاجهزة التابعة للجيش الامريكي الارهابي، مؤكدة بانها تخضع للمراقبة والرصد من قبل وحدات بحرية الجمهورية الاسلامية.

      واضافت: ان الامريكيين يقتربون في كل لحظة من ساعة الصفر لبدء العمليات ضد الوحدات البحرية للقيادة المركزية الامريكية (سنتكوم) في مياه المنطقة؛ واصلوا الانتظار…

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