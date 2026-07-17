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    عربي وإقليمي

    حشد غير مسبوق في صنعاء يترجم رسائل “التحذير والنفير” على طريق التحرر وانتزاع الحقوق

      احتضنت العاصمة صنعاء، عصر اليوم، مسيرة مليونية تاريخية تقاطر إليها أحرار الشعب اليمني من كل حدب وصوب؛ استجابة لدعوة الدين ولدعوة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، لرفع معاناة الشعب وتحرير الأرض وانتزاع الحقوق، في محطة مفصلية في مسار مواجهة العدوان والحصار الأمريكي السعودي،

      وفي المسيرة الحاشدة وغير المسبوقة التي حملت عنوان “جمعة التحذير والنفير”، أفادت قناة المسيرة بأن كل المداخل والطرق المؤدية إلى ميدان السبعين اكتظت بالحشود، وسط جهود حثيثة من قبل اللجان التنظيمية لتسهيل حركة السير، وتفويج الحشود إلى الميدان لنسج الصورة البشرية الأكبر منذ انطلاق الحراك الشعبي المواجه للعدوان.

      ووسط استمرار التدفق الجماهيري إلى الساحة حتى اللحظات الأخيرة من المسيرة، تصاعدت رسائل المشاركين في المليونية التاريخية؛ ليؤكدوا للنظام السعودي أن اليمن بعد هذه المسيرة الحاشدة لن يكون كما قبله.

      وجدد أحرار الشعب اليمني التفويض المطلق للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي مؤكدين الجهوزية العالية للتحرك في كل المسارات ورفد كل وحدات القوات المسلحة اليمنية.

      وأهاب المشاركون في المسيرة المليونية بكل أحرار الشعب اليمني إلى رفد معسكرات التدريب والتأهيل، ودعم الأيادي الطولى للقوات المسلحة اليمنية المتمثلة في سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية والقوات البحرية.

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