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   2 صفر 1448   
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    الهيئة العامة للمجلس النيابي تبحث مشروع قانون إعفاء المتضررين من العدوان الإسرائيلي

    المصدر: موقع المنار

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