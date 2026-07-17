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    لبنان

    الجيش: توقيف مطلوب في حور تعلا بجرم إطلاق النار على دورية في ال 2023 ما أدى إلى استشهاد 3 عسكريين

      صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “نفّذت وحدة من الجيش عمليات دهم منازل مطلوبين وأوقفت المواطن (ح.م.) في منطقة حورتعلا – بعلبك لإطلاقه النار مع آخرين على دورية للجيش بتاريخ 16 /2 /2023، ما أدى إلى استشهاد 3 عسكريين، وضبطت في حوزته ذخائر حربية وكمية من المخدرات ومبلغًا ماليًّا مزوّرًا.

      كما أوقفت المواطنين (م.م.) و(ق.ا.) و(ح.ع.) في منطقة حورتعلا – بعلبك لقيادتهم سيارات غير قانونية، وضبطت في حوزتهم مسدسًا حربيًّا وكمية من المخدرات.

      كذلك أوقفت السوري (ي.م.) في منطقة الشراونة – بعلبك لتجوّله داخل الأراضي اللبنانية دون أوراق قانونية، وضبطت في حوزته أسلحة وذخائر حربية وكمية من المخدرات، بالإضافة إلى مواد أولية تُستعمَل لتصنيعها.

      سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

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