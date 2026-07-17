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   2 صفر 1448   
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    الفيفا يختار حكمًا سلوفينيًا لإدارة نهائي كأس العالم.. والأنصار يحافظ على الصدارة

    المصدر: موقع المنار

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