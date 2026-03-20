وزير الصحة زار المعيصرة متفقدا أوضاع النازحين: لتكثيف الدعم الصحي والاجتماعي

زار وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين بلدة المعيصرة في فتوح كسروان، حيث تفقّد أماكن وجود النازحين واطّلع على أوضاعهم المعيشية والصحية، مستمعاً إلى مطالبهم واحتياجاتهم في هذه المرحلة الدقيقة.

وكان في استقباله رئيس بلدية المعيصرة زهير عمرو، إلى جانب عدد من أهالي البلدة، الذين عرضوا أبرز التحديات التي يواجهونها في ظل الضغط الحاصل نتيجة استضافة النازحين.

وألقى الوزير ناصر الدين كلمة جاء فيها: “كل الشكر لبلدية المعيصرة، رئيساً وأهالي، الذين فتحوا بيوتهم ومدارسهم وقلوبهم لاستقبال أهلهم النازحين، وهم ضيوف عندهم، في صورة تعبّر عن كِبَر القلب. وهذا يؤكد أن لبنان أكبر من أن يُستهدف أو ينقسم، وأن وحدتنا الوطنية تبقى الأساس.اضاف: نحن اليوم، بعنوان الوزارة، نطّلع على الخدمات الصحية التي تُقدَّم في المراكز، إلى جانب المبادرات الفردية والدعم الحكومي. وقد لمسنا صلابة وعزيمة لدى الأهالي وإرادة للعودة إلى بيوتهم بكل عز وكرامة. وندرك أن هذه المنطقة مرتفعة وتحتاج إلى عناية خاصة، لا سيما لجهة التدفئة والاهتمام بالمسنين، إضافة إلى الضغط القائم على المستشفيات. وفي هذه الأيام المباركة، لا يسعنا إلا الانحناء أمام تضحياتهم، وتوجيه الشكر الكبير للمضيفين”.

كما ألقى عمرو كلمة ثمن فيها حضور وزير الصحة شاكرا اياه على التقديمات للمركز الصحي في البلدة. كما شكر الدولة ممثلةً بقائمقام كسروان والجهات المعنية على إرسال 300 حصة غذائية، وأمل “أن تتوسّع هذه المبادرات لتشمل الجميع، وأن يحذو سائر المسؤولين هذا النهج”.