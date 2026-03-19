الخميس   
   19 03 2026   
   29 رمضان 1447   
   بيروت 13:02
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    الرئيس نبيه بري : مدعوون إلى التماس الوحدة والتضامن والتماسك فهي سبيل الخلاص لحفظ لبنان

      أعلن دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري أنه وبسبب الظروف الراهنة جراء مواصلة إسرائيل لعدوانها على لبنان اعتذاره عن تقبل التهاني بعيد الفطر .

      على صعيد آخر ولمناسبة حلول عيد الفطر والدعوات إلى إلتماس هلال العيد قال دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري : الفطر هذا العام عيداً مغمساً بدماء الأطفال والنساء والأبرياء الذين تلاحقهم آلة العدوان الإسرائيلي ، ومعمودية لا تنتهي نزوحاً لأكثر من مليون لبناني عن ديارهم وقراهم ومدنهم بغير حق .

      وأضاف الرئيس بري للنازحين للصامدين ، للمُضيفين في هذه اللحظات التي نودع ويودعون فيها شهر رمضان ، شهر الصبر والإحتساب كما يودعون ونودع فيها فلذات الأكباد ويلتمس الصائمون هلال الفطر ، مدعوون إلى إلتماس الوحدة والتضامن والتماسك فهي سبيل الخلاص لحفظ لبنان.

      المصدر: موقع المنار

