    إدارة وأسرة “سبوتنيك” تعزي بالشهيد الإعلامي محمد شري: الكلمة التي تُروى بالدم لا تموت

      تقدّمت إدارة وأسرة “سبوتنيك” في بيروت من أسرة قناة المنار ومديرها العام  الحاج ابراهيم فرحات بأحرّ التعازي بشهادة الزميل الإعلامي في القناة محمد شري، الذي استشهد إثر عدوان اسرائيلي غادر فجر اليوم في بيروت.

      وقال البيان إن “الجيش الإسرائيلي، في محاولةٍ لإسكات الكلمة الحرة وإخماد صوت الحقيقة، اغتال الراحل محمد شري”.

      وتابع البيان أن “استهداف الإعلاميين هو استهداف ٌ مباشر لرسالة الإعلام النبيلة، ومحاولةٌ يائسة لكسر إرادة من حملوا القلم والكاميرا سلاحًا في وجه الظلم”.

      كما أكد أن “الكلمة التي تُروى بالدم لا تموت، بل تزداد حضورًا وتأثيرًا”.

      وفي السياق، أعلن البيان “تضامننا الكامل مع زملائنا في قناة المنار”، مضيفاً “هذا الإعلام سيبقى أقوى من كل محاولات الترهيب والاغتيال”.

      المصدر: موقع المنار

      المجلس الشيعي ينعى الإعلامي الشهيد محمد شري وزوجته

      اذاعة النور تتقدم بالتعازي والتبريك باستشهاد الزميل الإعلامي محمد شري وزوجته جرّاء العدوان الصهيوني

