الحكومة الألمانية: حلف شمال الأطلسي غير معني بالحرب في الشرق الأوسط

اعتبرت ألمانيا، اليوم الاثنين، أن حلف شمال الأطلسي غير معني بالحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط إثر الضربات الأميركية و«الإسرائيلية» على إيران، وذلك بعد تحذير الرئيس الأميركي دونالد ترامب من عدم مساهمة دول الناتو في فتح مضيق هرمز.

وفي مؤتمر صحافي دوري، صرّح ستيفان كورنيليوس، المتحدث باسم المستشار الألماني فريدريش ميرتس، بأن “الناتو تحالف للدفاع عن الأراضي العائدة لأعضائه”، مضيفًا أنّه “لا توجد صلاحية لنشر قوات الحلف” في الوضع الراهن.

وأشار المتحدث إلى أنّ “الحرب لا دخل لها بالناتو. هذه ليست حرب التحالف”.

وكان ميرتس قد دعا، يوم الجمعة، إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط “في أسرع وقت ممكن”، مؤكدًا أنّها “لا تحقق الفائدة لأحد وتضر بالكثيرين اقتصاديًا، بمن فيهم نحن”.

غير أنّ ترامب حذّر، يوم الأحد، من أن الناتو قد يواجه مستقبلًا “سيئًا للغاية” إذا لم يساهم حلفاء واشنطن في فتح مضيق هرمز، المغلق عمليًا منذ بدء الحرب في 28 شباط/فبراير.

وقال كورنيليوس إنّ ألمانيا “أخذت علمًا” بهذه الدعوة.

والاثنين، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إنّ برلين تريد أن تعرف من حليفتيها، «إسرائيل» والولايات المتحدة، “متى سيتم تحقيق الأهداف العسكرية في إيران”. وأضاف: “يمكننا بعد ذلك الانخراط في محادثات للتوصل إلى حل دبلوماسي”.

وفي الوقت ذاته، أكد وزير الدفاع بوريس بيستوريوس أنّ ألمانيا لن تعرض أي “مشاركة عسكرية” في الحرب، لكنها مستعدة لـ”ضمان أمن العبور في مضيق هرمز، من خلال اعتماد الدبلوماسية”.

وسأل: “ماذا يتوقع دونالد ترامب من إرسال… فرقاطتين أوروبيتين إلى مضيق هرمز؟ هل يتوقع أن تحقّق ما لا تستطيع البحرية الأميركية القوية فعله بمفردها؟”.

المصدر: أ.ف.ب.